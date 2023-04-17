周一香港恆生綜合指數收盤上漲343.64點或1.68%，為20782.45點，指數來到近兩個月新高。國企股(H股)升2.1%，為7056點。科技指數升2.2%，為4254點。

汽車股大幅走高4.1%。吉利汽車漲3.7%，小鵬漲12.5%，理想漲5.6%，蔚來升6.4%。

券商股全面走高，招商證券升逾4%，廣發證券漲5%，中金公司漲逾5%。

盈富基金升1.5%，報21.0港元，為成交金額最高公司。成交第二大為騰訊，升1.5%，報371港元。

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