中鋼上周公布今年5月內銷月盤價，主要鋼品價格全面維持平盤，價格處於平盤到小跌300元左右的預測區間上緣。

此次中鋼的盤價持平，處於預期區間上緣。由於近期的煤鐵原料價格轉弱，以鐵礦砂為例，目前報價約每公噸116美元，自4月以來下跌約7.2%，原料價格不利報價。但觀察近期亞洲鋼廠的報價都維持平盤，仍維持強於原物料價格走勢的報價，顯示亞洲鋼廠希望在上半年拉抬鋼價的意願相當高。

不過大陸政府釋出要打壓煤鐵原價格及今年鋼鐵產出量維持限縮的政策後，認為代表今年鋼鐵需求及供給兩端出現利多政策的機會偏低，大陸整體的鋼鐵需求量仍處於持平到下滑趨勢的可能性較大，對已經反彈的鋼價可能出現壓力。

大陸解封後市場對鋼鐵需求將回升的預期逐漸冷卻，進入面對現實結果的時間。目前大陸政府強調打壓煤鐵原料價格及鋼鐵產出量維持限縮的政策，顯示2023年大陸的鋼鐵供給需求復甦的機會不大，恐令鋼廠年度獲利成長受限。