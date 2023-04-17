新竹市政府於2020年投入2.8億元改善東大路步行環境及1平方公里42處路口號誌纜線地下化，打造最美天際線，而北區的金竹路、武陵路附近因巷弄多，車輛進出常電線桿阻礙，不易通行，且常造成行人危險，地方也陸續出現要求打造最美天際線的聲音。

內政部營建署自2017年度起推動「前瞻基礎建設－提升道路品質計畫」，竹市府也持續向營建署爭取補助，推動全市步行環境改善計畫。

其中已改善的舊城區42處重要幹道路口、共計有4萬8000平方公尺的纜線地下化，工程有兩大「行人友善」效益，包括雜亂的交通標誌統整共桿，用路人不混亂，也建置行人穿越島、行人穿越線退縮，步行更安全；更找回美麗天際線，如86歲「專賣局新竹支局」就重現天日，漫步其間有如走在日本街頭。

市府指出，舊城區過去街道除了有無數電桿與雜亂的電線，更有零散四周的路口交通號誌、標誌，相關設施不僅遮掩天空的視野，也讓轉彎車輛的視野受限，造成許多行人穿越馬路，一個不注意可能就被撞上。

因此市府2年前針對在經國路、東大路、西大路及中華路所包圍的範圍共42處，進行天空纜線地下化、路口交通號誌整併「共桿」等工程，更找回更多空間，設立行人庇護道，提升行人安全。

市議員蕭志潔就指出，北區的金竹路、武陵路部分路段路幅狹小且巷弄多，沿電線桿林立，車輛進出巷弄常受制於電線桿阻礙，不易通行，建議市府相關單位勘查評估，列為城市電纜地下化優先施作區域，改善此區交通繁亂現況；市府則將研議評估。