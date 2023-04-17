立委陳椒華今天立法院問教育部潘文忠「土豆」是什麼？潘文忠回答「我們的土豆是花生」。不過康軒國一下冊生物課本「3-2生物的命名與分類」，將馬鈴薯稱之為「土豆」，潘文忠相當驚訝，表示出版社若誤寫，會請他們更正。

立法院教育及文化委員會今審查《特殊教育法》修正案，陳椒華詢問教育部長潘文忠：「土豆是甚麼？」，潘部長回：「是花生」。陳椒華進一步向部長說明，康軒國一下冊的生物課本寫到「馬鈴薯稱為土豆、土豆=馬鈴薯」，潘文忠對此相當驚訝，他反問「會嗎？」，並表示這審查應該就過不了。

陳椒華說，國中小自然屬於通識教育，容易造成誤會的詞是可以避免的。她要求教育部應注意相關教材，未來學名、俗名等稱呼，對於我國常用慣用詞，若出版社有誤寫，也請教育部要求出版商進行糾正。

潘文忠表示，如果是經過教育部國教院審定的教科書，一定是用國家慣用詞，這部分若出版社誤寫，也會做糾正。

康軒發表聲明回應，原教材編寫目的是在於提示，生活中使用的一些不同語詞，講的都是同一事物，例如：土豆，也可稱為「 落花生」、「花生」、「馬鈴薯」、「洋芋」（參考自教育部重編國語辭典修訂本）；青椒，也可稱為「燈籠椒」、「 柿子椒」、「菜椒」、「大椒」（參考自農委會農業知識入口網），讓學生了解學名對於溝通的重要性。

對於教科書用詞引發輿論爭議，康軒表示深感抱歉，但由於教科書內容須經國家教育研究院審查，且任何內容之調整修改，皆須經其同意方能為之，本版後續會將預計修訂內容依教科圖書審定辦法規定的行政程序送請審查。