桃園許厝港自行車景觀大橋17日啟用。(呂筱蟬攝)

桃園許厝港自行車景觀大橋17日啟用。(呂筱蟬攝)

桃園市許厝港溼地擁有豐富生態，市府新建許厝港自行車景觀大橋17日啟用，串連許厝港溼地與草漯沙丘地質公園，民眾不需繞遠路可直達濱海景點，同時飽覽潮間帶豐富藻類、貝類等自然生態，該座橋梁也是座生態跨橋，為降低對水鳥干擾，地點遠離鳥類聚集的老街溪出海口灘地，成為低碳旅遊新地標。

許厝港自行車景觀大橋橋長200公尺、寬4公尺，配置2.5公尺寬雙向自行車通道及1.5公尺寬人行步道，為避免對河口造成影響，整座橋梁僅有3個落墩點，分別位於堤防後側及灘地，不破壞堤防及水下作業，減少水流衝擊，讓潮汐不受影響，且拱橋採用高強度抗硫混凝土，抗鹽分腐蝕，可降低未來維修成本。

桃園市長張善政參加許厝港自行車景觀大橋啟用典禮時指出，許厝港自行車大橋不僅聯結許厝港濕地與草漯沙丘地質公園，而過去喜歡騎自行車的民眾受老街溪出海口阻隔，必須繞行台61線側車道才可到達對岸，如今許厝港自行車大橋通車後，不但提升當地遊憩品質串聯濱海生態旅遊廊帶，亦提供鐵馬族來往通行的便利性。

該橋身採薄型化及流線式設計，融入河灣、波浪、沙丘、水鳥等環境線條，展現地方特色，以「飛翔之翼」型塑許厝港國家級溼地意象，另外張善政也責成觀光旅遊局成立觀光會報，未來許厝港溼地將結合春冬候鳥賞鳥季、鰻架裝置藝術等導入旅遊行銷，推動大園、觀音濱海地區觀光。

環保局長陳世偉表示，許厝港重要溼地這顆珍珠，在自行車大橋通車後完整串聯，型塑完整的濱海生態旅遊廊帶，溼地中包括小燕鷗天幕環教廣場、圳頭段濱海自行車道優化、白沙屯及潮音海觀景步道等設施已完工啟用，未來市府也將持續推動許厝港低碳轉運中心、許厝港溼地公園及生態廊道、南岸歷史人文廣場等重要建設。