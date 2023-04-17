有民眾於17日上午10時許到高雄市桃源區塔關山北峰（圖）爬山，一名女子不慎墜落。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

有民眾於17日上午10時許到高雄市桃源區塔關山北峰爬山，一名女子不慎墜落山谷。消防局出動7車17人及1犬前往搜救，現場1名40歲女傷者呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，目前搜救人員救援中。

至於這名登山客為何墜落，還需要警方進一步調查。