剛結束訪問中國大陸的巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）近日批評美國應該停止「鼓勵」烏克蘭戰爭，提議由未涉及俄烏戰爭的國家調停兩國和談，他的發言引發美國官員不滿，痛批巴西放棄中立，官員最不滿魯拉稱美國是結束烏克蘭戰爭的障礙，而中國大陸及俄羅斯是將結束戰爭的國家。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）近日批評美國應該停止「鼓勵」烏克蘭戰爭。

綜合路透社、美國之音報導，77歲的魯拉15日在北京行尾聲中批評美國與歐洲在烏克蘭戰爭中的角色，他說：「美國必須停止鼓勵戰爭，開始談論和平；歐洲必須開始談論和平。」

16日他訪問阿拉伯聯合大公國之際又表示，他和中國大陸國家主席習近平談過，提議由一組未涉入俄烏戰爭的國家調解和平，他說：「我們正試著建立一組未涉及戰爭的國家與俄羅斯及烏克蘭對話，以及與美國及歐盟對話，說服人們對話是建立對談過程的最佳方式。」

針對魯拉的發言，西班牙「歐洲通訊社」（Europa Press）引述巴西媒體報導，美國政府對此感到憤怒，批評巴西放棄在烏克蘭問題上保持中立。

報導引述美國官員指出，巴西自稱在美國與中國的地緣政治衝突中保持中立，但顯然巴西已和中國及俄羅斯「走到一起」，不僅沒有平衡立場，還「明顯反對華府」。

美國官員強調，美國沒有施壓巴西不要與中國發展關係，或是在美中之間選邊站，因為美國也有與中國進行交流，但華府認為魯拉及魯拉外交政策顧問阿摩林（Celso Amorim）都採取了對美國懷有敵意的態度。

報導指出，美國官員認為魯拉最有問題的發言在於，指控華府是結束烏克蘭戰爭的障礙，而中國和俄羅斯是將結束戰爭的國家。