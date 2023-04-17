荷蘭博伊曼斯．范．伯寧恩美術館向大眾開放典藏庫，可作為雲林美術館借鏡。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為打造國家級藝文場館，編列1200萬元先期規畫經費，著手評估虎尾鎮高鐵特定區美術館用地，縣長張麗善目前率縣府團隊在歐洲考察，前往法國、荷蘭美術館參訪，17日表示雲林美術人才濟濟，但展覽空間不敷使用，迫切需要專業美術場館，讓雲林藝術家的作品留在故鄉永傳後世。

雲林縣政府歐洲考察團15、16日至法國奧賽博物館與荷蘭博伊曼斯．范．伯寧恩美術館參訪，為籌建雲林美術館汲取養分。張麗善表示奧賽美術館豐富展品中，收藏諸多世界級名作，以及法國大師莫內、高更等偉大藝術家作品，大師作品典藏於國家級甚或世界級美術館，可謂相得益彰。

張麗善說，雲林縣府預算及人力有限，但仍致力完善各項文化建設，已編列1200萬元先期規畫經費，並評估虎尾高鐵特定區的美術館用地，準備為雲林鄉親打造國家級藝文場館。荷蘭博伊曼斯．范．伯寧恩美術館向大眾開放典藏庫而驚豔世人，讓民眾可用不同角度與藝術親近，這也是未來雲林美術館借鏡之處。

縣文化觀光處處長陳璧君提到，雲林美術館籌建過程中，縣府會持續舉行政策交流會，並在落成前同步規畫展示空間；美術館的興建將與一流建築師合作，打造成為城市地標。此外，未來布袋戲傳習中心的庫藏展示也將借鏡博伊曼斯．范．伯寧恩美術館的開放空間概念。

陳璧君進一步說明，開放式典藏庫房不僅能讓民眾看到一般展示作品，更可觀賞到未展示的作品與修復過程，所有作品都能得到同等呈現於世人眼前的機會，對於未來雲林縣美術館的建置，提供更開放性的思考。