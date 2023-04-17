緬甸軍政府宣布，計劃在新年期間釋放3,113名囚犯，其中包括98名外籍人士，但目前尚不知釋放者當中，是否包括2021年2月軍事政變，所被關押的民主政府人員，比如翁山蘇姬。緬甸傳統曆法(緬曆)的歲首稱為「得固」( Tagu)，正月一日就是俗稱的「潑水節」，大約發生在公曆的3月~4月間。

半島電視(Aljazeera)報導，軍政府發言人昂林德中將(Aung Lin Dwe)表示，特赦是「慶祝緬甸新年，為人民帶來歡笑，並解決人道主義問題。」

他補充說，希望那些特赦者好自為之，要是再次犯罪的，將必須服完剩餘的刑期，並增加額外的懲罰。

緬甸人權活動人士稱，目前尚不知政治犯有沒有列在特赦名單，並不表樂觀。自從軍政府發動政變，並殘酷鎮壓後續的抗議活動後，軍方已關押了數千名反對派和親民主活動人士。在當年的鎮壓暴行基間，殺害大約3,240 名平民，是最嚴重的人道危機。

政治犯援助協會表示，因為抗爭而被逮補的民眾與政治人物，至少有17,460人，監獄人滿為患。

翁山蘇姬是最被受矚目惖，她曾是諾貝爾和平獎獲得者，但是持續反對軍政府，長期被軟禁與關押，目前已77歲。在2021年的政變後，她被冠上各種罪名，累積刑期長達33年。

軍政府在政變後定期特赦囚犯，但今年的釋放人數少的可怕。在2020年，軍政府赦免 24,900 名囚犯，其中有 20 名政治犯。