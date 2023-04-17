Dr. Bassem Elmankabadi在製藥業擁有超過17年的臨床背景及豐富經驗並具有美國外科醫生專科認證。曾於Amgen(NASDAQ: AMGN)、FibroGen(NASDAQ: FGEN)及Blade Therapeutics等國際藥廠擔任多項臨床開發試驗負責人。他擁有多年與相關醫療衛生主管機關之溝通經驗，並達成4項臨床二期和三期之臨床開發計劃，包含Cudetaxestat(ATX 抑製劑)及Pamrevlumab(CTGF inhibitor)等多項適應症。

加入Blade、FibroGen和Amgen前，Dr. Elmankabadi曾在加州大學洛杉磯分校擔任外科醫生、醫學主任及KRAS致癌基因項目的臨床講師，亦曾在臨床研究機構任職超過5年，期間參與多項視網膜疾病臨床二期和三期之研究。Dr. Elmankabadi於埃及開羅大學醫學院取得醫學和外科學學位以及眼科學碩士學位後，在紐約州立大學Downstate醫學中心完成了創傷外科實習，並於布魯克林醫院中心西奈山醫學院完成了外科住院醫師培訓。

逸達生技董事長暨總經理簡銘達博士表示，Dr. Elmankabadi加入團隊，他在製藥業豐富的臨床開發經驗和領導能力，將在我們繼續推進創新藥物研發進程之候選藥物發揮極大價值。