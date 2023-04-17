許多人遇到消費糾紛時，都會上網分享經驗。一位男子近日在台中豐原某家早餐店買水煎包，沒想到2顆竟要價90元，讓他直呼是黑店，還嗆聲「如有不實我願負法律責任」，消息曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，某天他準備搭豐原客運上台北，在路邊隨便買了2顆水煎包，沒想到女店員包好後才說要價90元，一開始原PO想退貨走人，但又礙於沒啥時間買其他東西，只好乖乖吞下貴的要死的水煎包，讓他直呼碰到黑店，「如有不實我願負法律責任」。

對此，許多網友紛紛回應，「超貴，黑店？」、「水煎包界的愛馬仕包包」、「我還以為人在越南…原來是台灣啊」；不過有網友分享，店家菜單上都有標明水煎包1顆15元，認為可能是店家算錯錢，「應該算錯了啦！之前在這買早餐很便宜，他們生意很好可能忙中有錯…我覺得如果你有問題可以當場問他，不需要PO上來」、「之前買都是15塊耶…」；而早餐店老闆也喊冤表示，男子是2月到店消費，若當時有問題男子應立即反映，也願意退款處理。

原PO之後也進一步說明，當時他盯著鐵盤水煎包說「2個」、「多少？」，店員回應「90（元）」，原PO二度確認後覺得不可置信，但還是掏出100元，結果只找回10元，過程中他完全沒看菜單就直接走人，完全相信店員報價、自己試算價格，走一段路後也才驚覺價格不對；原PO提到，自己當初說該早餐店是黑店「有點太超過」，店家回應後他也深刻反省自己，希望大家別責怪店家，「因那天首先犯下錯誤的是我，後面才引發一連串錯誤」。