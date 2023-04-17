微型保險逐年成長，全球人壽不落人後。全球人壽17日指出，全球人壽秉持「因為愛、責任在」的品牌理念，致力於落實公平待客與普惠金融，近年持續捐贈微型保險予經濟弱勢或特定身分族群，日前更延續去年捐贈台南市政府弱勢家戶（低收入戶）微型保險進行續保，本次捐贈受惠人數約10,290人、捐贈總保費逾新台幣135萬元。

據金管會統計，截至去年12月底止已有28家保險業開辦微型保險，有效契約人數約為72.1萬人，較2021年同期的61萬人成長18.2％。

全球人壽指出，此次微型保險受贈儀式由全球人壽資深副總經理鄭中安代表捐贈、台南市長黃偉哲頒發感謝狀，這也是全球人壽連續第2年捐贈微型保險予台南市政府弱勢家戶。全球人壽指出，本次微型保險捐贈對象為台南市低收入戶，由全球人壽、台南市政府、社團法人台南市好人好事運動協會三方共同合作，並由協會擔任要保單位，為台南市低收入戶提供一年期的微型傷害險保障，幫助弱勢家庭遭遇變故或意外時，免於陷入生活困頓，強化社會安全網。全球人壽重視弱勢金融消費者的需求，積極推廣微型保險，以落實公平待客、普惠金融的具體行動，進一步擴大金融包容性，並透過公私協力模式實質強化社會安全，使人人都能享有基本保險保障。

全球人壽表示，自公司推動捐贈微型保險以來，已累計捐贈團體微型傷害保險近3.6萬人次，總計保費達500萬元；去年度捐贈弱勢家戶及特定身分的團體微型保險，被保險人近3萬人，捐贈保費逾370萬元，並持續與各縣市政府或特定團體合作，讓弱勢家戶面臨意外與風險時，還有全球人壽的微型保險來撐腰，落實公平待客原則，更獲得主管機關的肯定，於去年再度獲選為公平待客排名前25％的壽險公司，並持續努力，強化關注高齡、身心障礙、中低收入等弱勢族群及年輕朋友的金融需求。

此外，全球人壽為積極落實公平待客之創新與優化作為，維護弱勢族群金融消費權益，提供各項友善服務措施，包括製作「微型保險商品易讀手冊」，除有助身心障礙者及高齡者更容易理解保險商品資訊外，亦於封面添加QR Code點字貼紙，引導視障者透過手機掃描，聽取語音導讀內容，將保險商品資訊「有聲化」。

全球人壽持續推出淺顯易懂的保險知識文宣及影片，推廣金融知識普及不同年齡族群，宣導影片也提供國語、台語配音及手語視窗，亦設計語音導讀服務，期待透過多元閱聽體驗，弭平因身體障礙而生之資訊落差；並依據身心障礙者不同體況，以彈性措施替代電訪；建置「金融友善服務櫃台」，優先協助身心障礙及高齡客戶等作為。