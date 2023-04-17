「本土一哥」陳昭榮拍攝八點檔走紅，近年已退出演藝圈，專心發展創立品牌，而他的女兒陳品如（原藝名：陳品兒）則繼承爸爸衣缽進入演藝圈，出道後多在大陸拍戲，日前陳品如在社群平台透露被盜號詐騙，對此經紀公司已經協助報警。

陳昭榮女兒陳品如今年24歲，曾主演大陸網劇《上頭姐妹》，近年積極在大陸拍戲，她近日在facebook透露微博帳號遭盜，盜號者自稱是通過大麥網販售歌手薛之謙的演唱會門票，並用她的帳號私信、留言了很多人，她呼籲粉絲「請大家如果看到不要提供任何相關私人訊息，特別是身分證號 ，住址等！我本想發微博告訴大家，但我的帳號目前處在異常狀態無法發微博！」

陳品如所屬的經紀公司星之傳媒發出聲明，透露正在積極處理中，強調「該微博帳號內容均非我司及陳品如女士發布，系盜號者所為。特此鄭重聲明，並就此事件給大家造成的影響和困擾，誠懇致歉。」同時也曬出在台灣的報案單，希望大眾不要上當受騙。經過公司努力後，她的帳號終於被找回，陳品兒表示「很抱歉造成大家的困擾！一定要好好保護個資安全」。

陳品如公司曬出台北市警局報案單。（圖／翻攝自星之傳媒微博）

陳品如近年都在大陸發展，她曾提起在北京拍攝時某次僅零下25度，超低溫讓她差點凍哭，但她知道必須堅持把握機會，「爸爸跟我說過，要尊重劇組裡的每一個人，看到大家都在低溫下工作很辛苦，我也要努力堅持到底」。