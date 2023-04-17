根據財政部個人房地合一統計顯示，自房地合一稅2016年實施以來迄去年第三季，有逾15萬件屬於「無應納稅額」，以無應納稅額的件數占總件數比例來看，2018年以前約僅占17～26％，2019年、2020年竟高達4成以上，即使房價高漲、出售房屋應該多有獲利的2021年、2022年無應納稅額的比例，也都有約3成上下。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，2021~2022年房市大多頭，房價出現一大波漲勢，但同時間卻有3成左右符合房地合一稅收條件的個案，屬於無應繳納稅額，這樣的景氣不太容易出現售屋賠錢的狀況，可能有些案件屬於先買後賣的重購退稅，有些可能扣除成本與費用後，房價沒有增值。

以去年前三季合計有8.5萬件符合課稅條件案件來看，約有25％為「無應納稅額」，適用45％稅率的約占26％、適用35％稅率的約占20％。值得留意的是，房地合一稅2022年屬於10％稅率的案件數開始倍數增加，顯示，2016年以後買進房產的屋主，開始適用「6年400萬元免稅、超過按10％課稅」的規定。

曾敬德提醒，適用400萬免稅有相當條件，必須個人或其配偶、未成年子女設有戶籍；持有並實際居住連續滿6年且無供營業使用或出租，且6年內以1次為限，除了400萬免稅優惠外，民眾也可以利用重購退稅條件，但都要留意相關規定。