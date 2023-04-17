女星王祖賢為90年代初香港影壇「四大花旦」之一，因電影《倩女幽魂》的「聶小倩」一角而紅遍全亞。她於2004年息影後，旅居加拿大潛心修佛，近日，有網友目擊她手捧白花現身寺廟的模樣，頭髮烏黑亮麗，皮膚白皙的模樣讓民眾驚嘆她不像56歲的逆齡顏值。

近日有網友在加拿大偶遇王祖賢手拿著一束白花，在寺廟內禮佛念經的模樣，並將其照片、影片放在陸網上和大眾分享。只見畫面中的王祖賢，穿著白色上衣配上粉色長裙，打扮有些素淨，此外，她的一頭烏黑秀髮在陽光下相當具有亮麗光澤，白皙的皮膚也保養得不錯，雖然並未有特寫，但仍可窺見她的逆齡美肌，讓人一點也看不出她已經56歲了，想見她在維持自身美貌上，花了不少工夫。

微博上有網友曬出偶遇王祖賢的照片。(圖／翻攝自微博)

事實上，王祖賢自息影後，近年來一直在加拿大溫哥華定居，回歸平凡人的生活，並潛心修佛。而該則消息PO出後，吸引不少粉絲感嘆女神的美貌依舊，留言：「這髮量我羨慕了」、「姐姐真的太漂亮了」、「誰能想到她已經56歲了」、「感覺她過得很好，不用理會外面的諸多紛擾。」

然而，也有部分網友觀其照片，認為王祖賢整個人都模樣大變，甚至五官和以前都不一樣，看似有些僵硬，笑起來似笑非笑的模樣，留言：「是不是『動手術了』」、「愛美之心人人皆有。」對此，也有粉絲幫忙緩頰，指出：「她出過車禍，面部骨骼受過傷害。」