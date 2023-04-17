杉林溪紫爆的夢幻隧道去年3月遇寒流凍傷，夢幻花廊一度消失，園丁幫紫藤穿上防寒黑網呵護。（杉林溪提供／楊靜茹南投傳真）

天氣回暖，園藝人員拆除黑網，紫藤穗狀花朵綻放迎賓。（杉林溪提供／楊靜茹南投傳真）

杉林溪紫爆的夢幻隧道回來了，遊客穿梭花廊驚嘆：「好仙、好夢幻，怎麼拍都美。」（杉林溪提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣杉林溪森林生態渡假園區培育四季花卉，其中200公尺紫藤隧道每年4月滿開，紫爆的夢幻隧道是打卡熱點，去年3月紫藤遇強烈寒流，夜間氣溫驟降至零下3度，紫藤花苞一夕凍傷，紫色夢幻花廊一度消失，園區園丁今年幫紫藤穿上防寒黑網、彷彿羽絨衣，順利挺過寒冬，直呼：「紫色夢幻花瀑隧道回來了！」

杉林溪園區海拔為1600公尺至1800公尺間，多年來精進溫帶花卉的栽培技術及賞花環境，最負盛名的就是牡丹花，擁有「台灣牡丹王國」美譽，每年3、4月入園不只能欣賞牡丹花盛開，還有紫色花瀑布隧道的浪漫景致。

杉林溪自然生態教育中心指出，去年3月初紫藤初萌花苞，卻遇上強烈寒流，夜間氣溫驟降至零下3度，所有紫藤花苞一夕凍傷、枯萎，去年紫藤花況不佳，園藝同仁為了預防寒害，今年紫藤剛萌發花苞，立刻在紫藤樹上方蓋一層層防寒黑網細心呵護，彷彿防寒羽絨衣，直到4月天氣回暖，拆除黑網，紫藤穗狀花朵綻放，一切辛苦有所回報。

「一串串真的好美！」遊客說，一串串紫色花朵懸掛在枝條上，從棚架下垂落像極了紫色瀑布般，而且紫藤花帶著芬芳花香，長達200公尺的夢幻紫色花瀑隧道，有紫藤、白玉藤交錯，「好仙好夢幻，怎麼拍都浪漫。」

杉林溪自然教育中心館長江華章表示，若用空拍機從空中鳥瞰紫藤花廊，滿滿的紫色花朵隨著枝條綻放，就像一條蜿蜒的紫色河流穿越花卉中心，紫藤花預計4月下旬滿開，愛好浪漫紫藤的朋友，把握近紫藤盛開時節造訪，沈醉紫藤隧道的浪漫。