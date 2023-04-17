彰化縣詹姓男子去年底持突擊步槍，至台中某電子遊藝場掃射11槍後向警方投案，警方懷疑程姓男子涉嫌教唆但人已出境，歷經檢警追查，今年2月在泰國追查到程男並遣返回台遭羈押，台中地檢署依殺人未遂罪嫌將詹男起訴。

檢警調查，36歲詹姓男子於去年12月間涉嫌持改造長槍，到台中市某電子遊藝場前掃射11槍，案發後再到台南市白河警分局投案，稱因不滿友人被欺負去討公道，給業者一個「警愓」，交出作案M4A1突擊步槍1把及子彈1百發、防彈背心等物，檢方訊後聲押獲准持續追查。

檢警發現，因詹嫌長期關注程姓男子臉書動態，程男在案發前，多次臉書PO文，還提醒遊藝場員工「離門口遠一點」，傳訊息給遊藝場幹部「錢準備好，我叫年輕人去拿」等語，詹疑要幫程出一口氣，前往電子遊藝場開槍「警愓」。

檢警今年2月追查程男在案發前已出境，曾於網路社群找到槍擊案「預告貼文」懷疑詹受教唆指使，撤銷程的護照並開出拘票，啟動與泰國的「司法互助」找到程男，並遣返回台後目前遭檢方聲押獲准。

台中檢方認定詹嫌受程男指示，涉嫌向電子遊藝場藍姓業者勒索，並到電子遊藝場大門開槍射擊，店內有員工、客人，並非單純對無人之處擊發，有造成人命傷亡的不確定故意，17日依殺人未遂、槍砲、恐嚇取財、毀損等罪，偵結起訴。