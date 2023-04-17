宜蘭縣長林姿妙（左3）今特別表揚吳苓楷（右3），能獲獎外婆林亭芳佔極大功勞（右2）。（吳佩蓉攝）

身高僅152公分的吳苓楷，經過不斷努力迄今，能輕鬆駕馭馬兒。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

從小雙耳就聽不到的吳苓楷，就讀宜蘭縣東光國中三年級，藉由馬術運動培養平衡感，逐漸對馬術產生極大興趣，今年在「111年全國中等學校馬術錦標賽」中，勇奪國中組馬場馬術Preliminary冠軍及馬場馬術B2季軍；吳苓楷說，得獎真的很開心，希望朝奧運目標邁進，為宜蘭爭光。

吳苓楷一出生雙耳就聽不到聲音，家人都沒發現，因父母離異，都由外婆林亭芳帶大，直到1歲多了苓楷還不會講話，關門聲、鞭炮聲都未嚇到，到醫院檢查後，才發現是先天性重度聽障，但已錯失黃金治療期，於2歲半裝了人工電子耳；因平衡感不好常摔倒，外婆得知在馬背上可練習平衡感，遂於幼兒園開始讓她接觸馬術。

身高僅152公分的苓楷，外婆說，剛開始拉著比她高的馬時，摔到不敢騎，經家人及教練不斷給予鼓勵，讓她逐漸對騎馬產生興趣，於國一開始參加正式比賽，期間也曾因練習受傷及遇上瓶頸，一度想放棄，直到國三在台北找到台灣唯一有德國馬術證照的教練，才突破心理障礙，與馬培養極佳默契，變成最佳夥伴，合作無間。

宜蘭縣體育會理事長蔡岡志表示，馬術運動在宜蘭屬於沙漠，縣內沒有幾家馬場，比較冷門，故此次吳苓楷獲獎對宜蘭的馬術有很大的鼓勵；她憑藉著興趣與努力拿到冠軍，相信未來幾年在馬術上能有更好的成就。吳苓楷說，很開心得獎，未來希望能再多多得獎，朝奧運目標邁進，為宜蘭爭光。

縣長林姿妙說，縣府對於運動賽事非常的支持，會持續挹注資源，提升縣內運動競技水準，花錢花在刀口上；宜蘭之所以能成為最長壽的縣市，是因為我們有運動的習慣。期許吳苓楷再接再厲，在馬術運動上繼續發光發熱，為宜蘭爭光。