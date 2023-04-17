受到全球通膨壓力、各國消費需求減緩，以及美中緊張關係衍生地緣政治風險，導致我國出口表現衰退，又今年10月歐盟碳邊境調整機制(CBAM)申報規範正式實施，勢將影響未來各國政府及大企業對跨國貿易的減碳要求增加，對我國以外銷導向為經濟命脈將是一大考驗，為此，經濟部國際貿易局爭取到「推動產業及中小企業升級轉型」國家特別條例預算，委由外貿協會執行，以「智慧化」與「低碳化」為兩大主軸，規畫五大出口轉型輔導方案，藉由智慧化建構數位力，透過低碳包裝提升出口競爭力的策略，全面擴大MIT出口動能，突破困境、開拓海外市場新局。

首先，智慧化輔導方面，以協助企業運用多元智慧科技技術，及建構中小企業行銷的數位能力，運用簡易上手的AI工具加速產品推廣的便捷與直效。其次，在產業升級轉型低碳化之重點規畫，著重出口產品減碳包裝設計輔導，以及會展業者節能減碳輔導兩個面向。針對會展業者，因應全球減碳趨勢，協助評估自身減碳能量，並輔導業者落實減碳，辦理低碳會展活動，提高國際知名度。