數個貼文指出，員工相信減少獎金是與今年稍早該工廠的一起致命意外事故有關。

在馬斯克的一篇貼文中，下方的留言寫著，請注意上海工廠工人的績效獎金被刪除的情形。

有兩名員工指出，他們的主管在周末告知，公司將削減與業績有關的績效獎金。

工人們表示，在被問及削減獎金的原因時，特斯拉的管理人員提到了一起「安全事故」事件。據了解，今年二月上海工廠傳出死亡事件，員工遭到不公平的懲處。

根據當地浦東政府4月12日發佈的一份報告，2月4日特斯拉上海工廠的焊接車間發生一起機械事故，導致一名工人死亡。當地政府的調查得出結論，認為特斯拉安全管理疏忽，間接導致了該起事故。

馬斯克和特斯拉皆未對此提出說明。

一些員工在網上發文說，他們的季度獎金被削減了約2000元人民幣。

上海工廠的基本工資從每月5340元人民幣起跳，有些額外收入是來自於加班、輪班，以及年度和季度的獎金。