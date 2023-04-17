吳嘉峰說，國內市場去年雖然有疫情的干擾，但仍繳出成長的佳績，現階段舊客戶黏著度增加，公司也積極開發大客戶，原有客戶將會開發更多項的產品，增加訂單。

另外，在外銷市場方面，吳嘉峰指出，公司已有兩張美國FDA新膳食補充成分許可(NDI)認證的廠商，今年將加強搶攻外銷市場，未來主要著重布局美日及東南亞市場，對未來的業績，他則抱持非常樂觀來看待。

綠茵生技成立於2012年7月，目前資本額2.44億元，旗下有兩家子公司包括1995年創立從代理進口品牌保健品原料的康普森，及2002年成立配方整合設計的鋒揚科技等。

綠茵生技2022年營收比重中，原料佔比37%、配方63%。綠茵生技2022年93%產品內銷、7%銷往中國大陸和東南亞鄰近國家，未來可望隨自行研發的產品開拓歐美日韓等國際市場，成為外銷比重成長動能。

據財政部關務署統計，台灣2022年Q1錠劑、膠囊狀食品進口金額新臺幣19億元，比2021年同期成長21.4%，創2018年以來最高增幅，主要原因包括新冠肺炎疫情帶動消費者對於提升抵抗力、免疫力的重視，預防醫學意識抬頭，使得消費者重視預防或改善慢性病，儼然是保健食品及原料進口大國。