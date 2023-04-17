家長團體關心屏科實中設置，期盼解決資優生出走現象。(鍾佳濱提供)

家長團體關心屏科實中設置，期盼解決資優生出走現象。(鍾佳濱提供)

立委鍾佳濱17日率立法院財政委員會至屏東大學考察，並聽取屏科實驗中學籌備與推動遠距教學事宜，並就未來教育資源共享問題，與屏東教育界、家長團體討論。會中家長團體反映，資優學生出走情形比以前更加嚴重，亟待重視！

屏東縣資優教育發展協會理事長林慧慈指出，雖然屏東鼓勵留縣升學多年，但屏東資優生外流非常嚴重，加上3年內國小資優教育師資由9人減為4人，讓家長更擔心，甚至有家長從國小一年級就轉戶籍。她指出，高雄已經開始推動資優教育遠距教學，期待屏科實中帶動屏東整體教育資源，減少學生外流。

鍾佳濱指出，經過3年的新冠肺炎疫情，遠距教學變得更加成熟與重要，他期待屏科實中未來透過遠距教學，引入國際教學資源，分享給屏東地區學校，達成整體資源提升，並請屏東大學、國科會、教育部給予支持。

屏東大學校長陳永森表示，屏東事就是屏大的事，對於屏科實中設置一定給予支持。他指出，屏科實中著重科學、雙語課程，與屏東大學發展方向相同，學校不只設有STEM教育國際學位，也設置EMI發展中心，推動雙語教育。

且疫情以來也積極推動遠距教學，目前已與28所學校策略聯盟，期望未來能與屏科實中有更多教育資源的整合，甚至讓屏科實中成為屏大附屬中學。

曾任中科實驗中學籌備主任的屏東高中校長陳國祥則指出，新設學校必然會有競合，他建議透過遠距視訊，讓竹科、中科、南科等三所實驗中學的特色課程導入屏科實中。

另屏東家長協會理事長曾東憶也提及國中小學沒老師要接行政工作，出現行政大逃亡現象。國教署副署長戴淑芬表示，因應各級學校行政業務兼任帶來的負擔，教育部除積極爭取資源外，也推動「行政減量」工作，以降低教師行政負擔。

面對外界對於屏科實中高度期待，鍾佳濱表示，繼竹科、中科、南科實驗中學後，政府又核定嘉義、屏東二所實驗中學，但並非每一個科學園區都像新竹科學園有多達15萬的從業人口，因此國科會與教育部對於新設的屏科實中未來發展要有想法與規劃，包括是否能適用「實驗教育三法」？人事聘任薪給編制的規範限制如何？請相關單位在二星期內提出報告。