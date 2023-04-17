2023金穗影展將於5月5日至13日舉行，影展單位為年輕入圍者規劃了專屬沙龍「穗穗念」，邀請傑出業界人士現身說法，以輕鬆方式帶領大家進入產業殿堂。「優良電影劇本」也利用金穗影展期間舉辦多場編劇相關講座，講師群首度出現金獎演員，要用表演者的角度來談談劇本。

金穗獎不僅是新銳創作重要舞台，也是跨入業界的敲門磚，身為承辦單位，金馬執委會除了擴大邀請業界與媒體加入「產業放映間」尋找未來新星，也致力打造給入圍者最棒的沙龍空間「穗穗念」，出席陣容除了有本屆「金穗導師」金馬影后謝盈萱、導演沈可尚、製片人李耀華來開講，還邀請到億萬票房《咒》導演柯孟融等人。

「優良電影劇本」在金穗影展期間也會舉辦3場講座，邀請到經手無數賣座電影如《返校》、最新作品《疫起》的監製李耀華，劇集《天橋上的魔術師》、熱門電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的製片林仕肯。

《花甲男孩轉大人》導演瞿友寧與《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙則分享成功的劇集或電影，如何延續熱度再造話題，並分析兩者轉換祕訣。金馬獎最佳女配角張詩盈、金鐘獎最佳男主角莊凱勛與台北電影獎最佳新演員蔡嘉茵，將從演員的觀點來看劇本，解析表演如何參與故事的創作。