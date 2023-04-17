副總統賴清德14日出席活動。（鄭任南攝）

最新民調顯示，前總統馬英九說，「台灣與大陸同屬一個中國，一個中國就是中華民國」，3成8贊同，但有5成不贊同。前立委郭正亮分析，不能這樣問，是如果選擇台獨，請評估戰爭風險、兩岸經濟脫鉤的風險，這賴清德沒有辦法回答！這是選賴清德的結果。郭正亮強調，「我以後都問這兩個問題，賴清德比較容易導致兩岸戰爭，你同不同意？廢話，大家都同意！」「如果問，你認為下列候選人哪一個最可能導致兩岸戰爭，賴清德、侯友宜、郭台銘、柯文哲，那當然是賴清德！還用說嗎？」

台灣民意基金會在臉書公布最新民調，對於前總統馬英九說，「台灣與大陸同屬一個中國，一個中國就是中華民國」，請問您贊不贊同？結果發現， 3成8贊同，但有5成不贊同。

對此，前立委郭正亮今（17）日在中天電視《大新聞大爆掛》解讀，這個問題不能這樣問，如果要問這個問題，到時候辯論一定是說，國民黨主張用九二共識去面對兩岸議題，請問民進黨的方案是什麼？「你沒有方案！」郭正亮直言，怎麼可以單獨問九二共識？因為九二共識是兩岸處理方案，不可能是台灣單獨的主張，也要大陸同意，一個巴掌拍不響，所以必然有妥協部分。

「如果單獨拿出來問，台灣人當然說不要妥協」，郭正亮認為，「這不是廢話嗎？」兩岸如果不這樣，連走都走不動，「不然你民進黨拿出方案給我看！民進黨就是山東艦開來了但一點辦法都沒有」。

郭正亮分析，是要拿這兩個後果，一起來看，這才公平。這個問題不是這樣單獨問，老百姓在思考兩岸問題，也思考要不要冒戰爭的風險，這兩個問題是同時存在的。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮強調，游盈隆也可以問，「如果不同意九二共識，可能會有戰爭的風險，這樣你同不同意？」「蔡英文7年不接受九二共識，結果引來兩次大規模演習，你認為這樣划不划得來？」要不要這樣問？郭正亮說，坦白講這是引導式的，前面改成「有人說，蔡英文執政7年，拒絕九二共識，結果兩岸情勢越來越緊張，甚至出現圍台演習，所以你認為呢？」誰不會設計題目？

郭正亮解讀，如果這是民進黨的核心價值，賴清德民調為何只有40％？為何藍白加起來始終超過賴清德？今年絕對不是台獨對統一這樣的選舉，而是如果選擇台獨，請評估戰爭風險、兩岸經濟脫鉤的風險，這賴清德沒有辦法回答！這是選賴清德的結果。

郭正亮舉例，「我以後都問這兩個問題，賴清德比較容易導致兩岸戰爭，你同不同意？廢話，大家都同意！」「如果問，你認為下列候選人哪一個最可能導致兩岸戰爭，賴清德、侯友宜、郭台銘、柯文哲，那當然是賴清德！還用說嗎？」