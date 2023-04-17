佳里區民眾反應接獲國道通行費扣款異常的詐騙簡訊。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

佳里區民眾近日陸續收到「eTag帳單自動扣款失敗」簡訊，誘導民眾點擊網路連結，盜刷或詐取個資，台南市佳里警分局近日接獲許多民眾反應，17日提醒3個關鍵識破假訊息。

台灣3月起再掀一波詐騙高峰，近期有假借機關名義，廣發惡意連結的釣魚簡訊，佳里區有民眾陸續反應最近收到「遠通電收」的假簡訊，聲稱「eTag帳單自動扣款失敗」，並以「手動結清」誘導民眾點擊可疑網路連結，以便盜刷或騙走個資。

大部分民眾習慣使用eTag開車上國道，近來的類似假訊息造成民眾困擾，佳里警分局強調可從3項管道識別詐騙訊息。

首先，eTag僅會發送「低餘額」或「不足額」簡訊通知。其次，正常簡訊內容僅會顯示車號，不會提供繳費連結。最後，詐騙集團傳送的異常網址格式「.top」，是由江蘇邦寧科技有限公司負責運營管理的一個新通用頂級域名(維基百科)。

警方表示，許多詐騙簡訊都會附上惡意連結，民眾勿點擊可疑連結、不要輸入個人金融資料或接收驗證碼。民眾繳交國道通行費前，先使用手機下載「遠通電收ETC」APP查詢，進行儲值或繳費。如非eTag用戶，會以平信帳單通知繳費，若未繳費，會再寄送雙掛號通知。

警方提醒，隨著科技更新，各類詐騙手法更加刁鑽，呼籲民眾切勿點擊或操作不明網址，才能防止被詐騙。