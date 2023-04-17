桃園凍卵營養金補助審核通知郵件，圖為示意圖。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

為提高女性未來生育意願，桃園自今天起開始受理「桃園凍卵營養金補助」申請，針對設籍桃園市30至40歲女性，或配偶設籍桃園但尚未取得中華民國身分證的外籍民眾，可至市內9家醫療院所完成冷凍卵子療程，可申請補助營養金1萬元。

衛生局表示，該計畫是為了守護桃園女性未來生育意願，提供因疾病治療、其他規畫或暫無婚育計畫、理想對象等民眾凍卵營養金補助，保障女性選擇權。

今年1月起，民眾只要到林口長庚醫院、部立桃園醫院、敏盛綜合醫院、桃園秉坤婦幼醫院、宏其婦幼醫院、惠生婦產科診所、婦茂婦幼診所、禾馨宜蘊婦產科診所、桃園宏其生基診所等9家醫療院所，完成冷凍卵子療程就能申請補助營養金1萬元。

衛生局提醒，為避免民眾反覆奔波，桃園市民符合申請資格，只需提供包含醫療收費明細表影本（須載明冷凍卵子）、申請人金融機構存摺封面影本、申請人身分證（正反面）影本及切結暨領據，由桃園市合約人工生殖機構代為辦理申請。

衛生局只要收到申請資料及審核通過後，將分別寄發電子郵件通知民眾，審核通過後約14個工作天直接撥款至申請人帳戶。此外，若民眾於今年1月起至4月17日期間，有至桃園市合約的人工生殖機構進行凍卵，也可以檢附上述文件，至原開立醫療收費明細表的機構提出代為申請，詳細訊息可至衛生局官網查詢。