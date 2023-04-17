姜寧（左）跟李康生出席映後座談，李康生表示接下來想演武俠片。（海鵬提供）

由金馬影帝李康生監製並擔綱演出的電影《山中森林》，17早晨於芝加哥亞洲躍動電影節作閉幕放映，吸引不少台灣留美學生前來欣賞，近200座位全數爆滿，現場歡笑聲不絕於耳，大家開心讚賞電影精彩有趣。

《山中森林》在芝加哥這場國際首映，除獲觀眾滿滿好評，美媒《好萊塢芝加哥報》記者派特麥當勞更趕來採訪。有趣的是，他對片中有許多吞雲吐霧的戲感到十分驚訝，原來這在芝加哥當地電影非常罕見，甚至直接會被列為限制級。派特同時對英文片名十分好奇，還入戲地問片中主角有沒走出他們的「森林」，當得知中文片名實指「中山林森」更覺得太有趣了。

《山中森林》映後獲得滿堂彩，觀眾尤其對李康生走出蔡明亮電影、演出兄弟片感到好奇。有人甚至問李康生，從影至今還想挑戰什麼角色？李康生表示，他從年輕時就很想演武俠片，現在年紀雖大，夢想依然存在。導演姜寧打趣說：「下部電影就來幫李康生圓夢武俠片，但飛簷走壁就得靠CG特效了。」

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