日前勞動部長許銘春淚灑立法院說「我不幹了可以吧？」國民黨立委賴士葆直批，勞動部共編列4千萬辦理勞工相關活動，高雄市獨拿3千萬，藍營執政的彰、嘉市連百分之一都拿不到，有沒有獨厚高雄無庸贅言。他呼籲許銘春好好幹正事，正視勞保基金快要破產，關係著千萬勞工的權益，這天大事情卻沒看到做多少努力來挽救。並質疑印尼政府正擬定萬一台海發生戰爭，35萬印尼勞工的撤僑計畫，勞動部有什麼因應對策？

「日前許銘春說：我不幹了可以吧？其實是見笑轉生氣！」賴士葆質疑，因為被綠營民代抓包，利用就業安定基金3千萬的錢給高雄市政府辦活動，總共編列4千萬預計辦理勞工相關活動中，高雄市獨拿3千萬，從藍營執政的彰、嘉市拿到的連百分之一都不到，許銘春有沒有獨厚高雄，無庸贅言，更非眼淚可以博得同情。就業安定基金有2百億，這種非營業基金早淪為執政黨的小金庫，巧立名目挹注自家人的劣跡已非新聞。

賴士葆提到，2021年高雄壽山動物園要改建，總經費5億元當中，台電、中油、中鋼等國營事業各贊助6千萬到8千萬不等。此外，台電、中油也補助高雄小港運動中心的興建，這種視預算法如無物，董、總為了保官位，拿納稅人的錢大筆挹注綠營縣市，幫忙做政治業績，高官結黨營私將程序合理化，認真追究也查無不法。

賴士葆直言，但是你去街頭問問升斗小民，他都會告訴你不合情、不合理、不合法，因為台電、中油連年虧損，都搬國庫的錢去挹注，憑什麼去當冤大頭掏出鉅資去補助綠營縣市？

「許銘春說不幹了，應該是扭捏作態罷了，既然要在位子上就不要再浪費公帑，好好幹點正事。」賴士葆指出，例如正視勞保基金快要破產，關係著千萬勞工的權益，這天大地大的事情，沒看到許銘春做了多少努力來挽救。另外，最新消息印尼政府正在擬定萬一台海發生戰爭，35萬印尼勞工的撤僑計畫，勞動部有什麼因應對策？