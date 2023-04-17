李嫌摸黑偷肖楠木被眼尖巡邏員警逮到。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

保安警察第７總隊第２大隊17日指出，隊上員警13日晚間7點多執行巡邏勤務時，發現1輛自小貨車停放在石門水庫東湖碼頭邊，且形跡可疑，上前查看發現該車貨斗放置1根溼漉漉的木頭，推斷是剛從水庫竊取上車，並在貨車後方碼頭水中發現1根木頭，當場查獲李姓嫌犯，隨後將其逮捕依法偵辦。

保7總隊第2大隊指出，李嫌當時看見石門水庫東湖碼頭旁樹林，有木頭滯流其中，便趁夜間遊客離去後，駕駛貨車以鐵夾、鋼纜及絞盤，將2根木頭拉至碼頭岸邊，再以貨車升降尾門竊取至車上。

結果被夜間在碼頭巡邏的員警眼尖發現，將其逮捕到案，經新竹林管處辨識，該2根木頭為台灣肖楠貴重木，重約630公斤、價值22萬元。

警方現場並查扣自小貨車1輛、鐵夾及絞盤等犯罪工具，偵訊後全案依違反森林法、竊盜等罪嫌，將李嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

警方呼籲，漂流木由權責單位執行勘察、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等處置工作，未在公告自由撿拾地點及期間內，請勿任意撿拾漂流木，違者將依森林法第50條及52條規定，處以有期徒刑及鉅額罰金，請民眾切勿以身試法。