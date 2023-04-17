中餐宴會團隊嚴選頂級海陸食材製作的母親節澎湃外帶餐，適合6人共享，優惠價6688元。（台北君悅酒店提供）

雲錦中餐廳及漂亮廣式餐廳於5月6日至7日、5月13日至14日限定端上升級版功夫饗宴，滿足媽咪味蕾，示意圖。（台北君悅酒店提供）

主廚陳建佑以精湛技藝打造高仿真甜點「左岸時光」，7吋售價990元。（台北君悅酒店提供）

點心房推出3款超擬真創意蛋糕，其中「盛夏璀璨」復刻母親愛用的擬真陶瓷盅，7吋售價1380元。（台北君悅酒店提供）

「玫好花漾」酸甜適口，4月24日前訂購母親節蛋糕享8折早鳥優惠。（台北君悅酒店提供）

孝親商機龐大，加上疫情趨緩，口罩解禁與普發金助攻，不少行業紛紛搶食母親節大餅，台北君悅酒店館內8間餐廳、宴會廳及外帶贈禮分別推出限定桌宴優惠、外帶餐及蛋糕贈禮商品全方位迎戰母親節檔期。民眾可憑訂席代號參加抽獎，業者祭出高檔的五星SPA、價值逾5000元的雙人套餐等獎項搶客，還有外帶美饌優惠2200元、母親節主題蛋糕8折早鳥優惠等好康，滿足子女表孝心的多元需求。

憑訂席代號留言互動 抽五星SPA體驗券

歷年母親節周末皆座無虛席的雲錦中餐廳及漂亮廣式餐廳於5月6日至7日、5月13日至14日限定端上升級版功夫饗宴，滿足媽咪味蕾，每套3280元加1成。另有「尊寵媽咪」豪華包廂家宴選擇，每桌10人25800元加1成，置身獨立包廂，大啖10道中華功夫美饌、7吋母親節蛋糕、每桌紅酒2瓶、軟性飲品無限暢飲、免收開瓶費及每桌一朵絕美康乃馨。憑訂席代號於官方社群平台留言互動，5月15日可免費抽五星SPA體驗券、價值超過5000元的雲錦雙人套餐及漂亮粵饌雙人套餐。

業者表示：「截至目前，館內餐廳的母親節訂位皆已超過8成；包廂宴會廳訂位5成，相較去年，顯見外出用餐需求大幅成長。」趕搭政府普發6000元熱潮，台北君悅5月底前將6000元再放大1.5倍，每周一、二於全館任一餐廳用餐，花6000千元即可抵用9000元餐飲消費，讓民眾省荷包享美食。

母親節6人外帶饗宴 優惠價現省2200元

為了提供民眾多元選擇，台北君悅也推出外帶餐讓民眾在家輕鬆張羅精緻家宴表孝親。由執行副總廚江協易領銜中餐宴會團隊，嚴選頂級海陸食材、功夫廚藝精心打造精華匯聚的「瑤柱花膠燉花菇雞湯」、豐沛海味的「魚卵芋蔥海皇蝦」、酸甜脂香的「葡萄醋蜜柚櫻桃鴨胸」等7道澎派母親節外帶餐，6人份原價8888元，優惠價6688元，現省2200元；加價1000元再贈「玫瑰花漾」7吋母親節蛋糕。

手工絕美擬真蛋糕 最低990元起享8折早鳥價

歡慶母親節，台北君悅點心房行政主廚陳建佑，以母親的心願為靈感，幻化成超擬真創意蛋糕，每款都堪稱有高顏值的「食」力派，好看好吃，4月24日前訂購享8折早鳥優惠。

主廚陳建佑以精湛技藝打造高仿真甜點「左岸時光」，這款以假亂真的甜品是不折不扣的蛋糕，製程耗時費工，得花上3天製作，7吋990元。首先得要以手工擀製千層酥皮打造木紋底座，置上焦糖柑橘慕斯製成的超逼真可頌麵包布丁，及純白巧克力特製咖啡杯，填入如拿鐵般的提拉米蘇，微甜奶香交織咖啡與酒香，風味醉人，讓母親宛如身處巴黎左岸品嚐奶油咖啡與酥脆可頌。

另一款「盛夏璀璨」集結鏡面杜絲巧克力與香草甘納許，巧手復刻母親愛用的陶瓷盅，將法國布里乳酪蛋糕體，填入手炒焦糖洋梨丁餡，再盛入水晶般冰糖燉雪蛤及寒天晶球增添口感，超擬真的造型十足吸睛。

火紅玫瑰造型的「玫好花漾」，用兒時記憶中的爆米香為基底，以酥脆口感搭配法國法芙娜百年紀念款巧克力，打造奶香慕斯及可可杏仁蛋糕佐覆盆子醬，酸甜適口，綴上手工捏製13瓣巧克力玫瑰，象徵13劃對媽媽的「愛」。