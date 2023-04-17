本周四（4/20）是24節氣中的穀雨，也是春天最後一個節氣，穀雨開始雨水會增加，因為冷暖空氣交會而降雨多，也是氣溫開始回升之時，適合農夫播種耕田。對此，清水孟國際塔羅小孟老師分享穀雨7大禁忌，並加碼曝光求財妙招。

小孟老師在臉書粉專發文指出，民間相傳黃帝於春末時，向所有天下百姓與丞相宣布倉頡造字完成，在這一天下了一場不平凡的雨，也降下很多穀米，後人將此日定為穀雨，用來紀念古人聖功，而倉頡死後有人將穀雨日用來祭拜倉頡，因次又叫「穀雨節」。小孟老師提醒，穀雨有7大禁忌，千萬別踩。

▍戒爆怒

穀雨日天氣忽冷忽熱，因此脾氣會變得較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。

▍不宜減衣物

穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物，以免身體著涼感冒。

▍避去森林

穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此害蟲較多，前往山區森林多的地方容易被害蟲叮咬，因此應盡量避開森林與雨林之地。

▍注意除溼

穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，溼氣較重，因此要注意多加除溼，以免引發痛風。

▍小心用電

穀雨日溼氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，使用時需注意觸電。

▍傳染疫情變多

穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，需要特別注意社交距離。

▍上山要注意

穀雨日易下雨，前往山區要注意天雨路滑，易跌倒摔跤，建議避免前往。

最後，小孟老師也加碼分享求財妙招，首先需準備一碗生米，在米中放入88元硬幣，當日中午11：00～13：00，向天外祈求財運大發即可。再者，此碗米為午時穀雨米，求完後依男左女右，放在書桌上1天後倒掉，剩下的硬幣拿去捐款便能財運大開。