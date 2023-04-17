國泰投信總經理張雍川17日在「全民存債時代」巡迴講座表示，2022年全球股債雙跌，依據過去歷史經驗，股債雙跌的隔年，股債表現強勁，今年也不例外，再加上美國聯準會（FED）有望在年底或明年初降息，此時是布局債券好時機。

國泰投信今年第一季國泰投信舉辦「全民存債時代」巡迴講座，足跡遍及新竹、台中、高雄，並邀請理財達人怪老子分享投資心法，場場爆滿備受好評，17日終場於台北舉辦，劃下圓滿句點。

國泰投資級公司債ETF（00725B）基金經理人林盈華表示，今年初至2月底為止，全球資金流入債券達850億美元，流入資金是股票的三倍，同時其中的700億美元是流入投資級公司債，顯示金融環境動盪，通膨疑慮等事件下，聚焦大型國際公司的投資等級公司債是安全的標的。

今年以來，存債熱潮備受投資人青睞，根據集保結算所資料，截至3月底，原型債券ETF受益人數突破30萬人，較去年底14萬人，單一季度時間裡出現翻倍成長，其中又以高信評債券ETF成長最為顯著。

張雍川與會時指出，近期包含聯準會利率點陣圖、CPI、勞動數據等均顯示這一波升息循環已近尾聲，以過往經驗觀察，聯準會最後一次升息前進場投資全球債市，往往有不錯的回報，除了各債券類別收益率在相對高檔以外，未來當市場轉向降息時，資本利得空間亦可期待。

張雍川依以過去歷史上全球經歷五次股債雙跌的隔年呈現股債雙漲為例子，今年是投資債券的好時機。

過去五次的股債雙跌為1931年經濟大蕭條、1941年二次世界大戰、1969年石油危機、2018年中美科技大戰、2022年美國FED強勁升息，其中僅有1932年是債漲股跌，其餘都是股債雙漲，因此2023年是投資人投資債券的最好時機。

林盈華表示，截至今年3月底數據，美國投資級債交易價格低於2004年以來的平均價格，且修正幅度僅次於2008年金融海嘯時，投資級債價格迎來少見的大修正行情，同時美債殖利率深度倒掛，景氣不確定性高，首選投資級債券。

林盈華表示，長短天美債利率自2022年6月出現倒掛且幅度不斷擴大，今年2月底已來90個基點，是近30年來最嚴重的倒掛幅度。過往利率倒掛通常被視為經濟衰退的訊號，如2000年網路泡沫 2008年金融海嘯皆曾出現利率倒掛現象，隨後股票表現大跌，相較而言，較高評級的投資級債對於景氣下行的抵禦能力較強。

怪老子指出，去年彭博全球債券指數最深跌幅超過兩成，成為債市進場好時機，但考慮到違約(倒債)風險，民眾可以將信評機構的評等當作授信依據，以當前殖利率水準，投資上建議往高評級、投資等級公司債靠攏。

另一方面，第一季矽谷銀行倒閉、瑞士信貸被收購後，發行的AT1債券一夕成為壁紙等事件，凸顯投資單一檔債券的風險，「建議可以透過債券ETF投資一籃子債券，分散標的投資風險。」

21日（五）國泰投信旗下三檔債券ETF，包括國泰20年美債ETF（00687B）、國泰投資級公司債ETF（00725B）與國泰A級公司債ETF（00761B）即將除息，目前已公告第一階段每單位預估配息金額，每單位實際配發金額將於18日日公布，投資人只要在20日（四）前持有或買進，皆可參與本次配息，上述三檔債券ETF皆為季配息，有利為投資人打造穩健現金流，掌握「存債感」。