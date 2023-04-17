陳建仁表示，為照顧弱勢族群、實現居住正義，2016年蔡英文上任後，積極推動興建社會住宅，以8年內興建20萬戶為目標，如國家住都中心代理董事長花敬群簡報所提，目前政府直接興建的社宅已將近7萬5千戶，包租代管約6萬5千戶，總計約14萬戶，距離20萬戶的規劃，已達到近7成，政府也將持續努力達成目標。

陳建仁指出，政府相當用心規劃社會住宅，除了符合綠建築、智慧建築、耐震及無障礙住宅等標章外，亦規劃設置太陽能光電，並導入先進科技技術，如地震偵測儀，提供弱勢族群最好的照顧及居住環境，讓他們能夠住得安心、愉快及舒適，更重要的是能夠增設日照中心或托嬰中心，以愛與溫暖的心打造一個堅韌的住宅，照顧長者與孩子們，讓大家都能平安喜樂。

陳建仁強調，政府對雲林鄉親的照顧一向不遺餘力，2022年蔡英文即赴雲林出席首座社會住宅「斗六好室」的開工動土典禮，預計興建105戶社宅；今他也很榮幸出席「東仁安居」開工動土儀式，政府將持續規劃在雲林興建更多社宅，預計完成600戶，讓需要的鄉親獲得最好的照顧。

此外，陳建仁指出，為減輕年輕租屋族壓力，政府也推出「300億元中央擴大租金補貼專案」，而內政部未來將採取隨到隨辦方式，不再限制申請期限，且配合民法成年年齡下修至18歲，申請租屋補貼年齡也將從20歲降至18歲，讓更多在外租屋的大學生能夠受惠，真正落實居住正義。

陳建仁進一步指出，政府也在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」中，規劃「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，針對符合一定條件資格的房貸族，提供每戶一次性3萬元的支持，預計將可減輕55萬戶房貸族的負擔。