總統府今天公布總統令，衛福部健保署署長石崇良另有任用，應予免職。總統府證實，這項免職僅是為將身分改為事務官，石崇良仍是健保署長。

總統府發言人林聿禪表示，石崇良改為事務官，健保署已有說明。

根據現行規定，事務官屬於公務人員，若無重大疏失，一般都可以做到65歲才退休，若是政務官，可能因為政黨輪替、內閣改組，或與首長理念不合等各種原因隨時被換掉，相較而言，事務官的工作比政務官更有保障。

此外，若是由事務官轉任政務官，依照「政務人員退休撫卹條例」，可以選擇兩種退休給付方式，第一類可與之前的事務官年資併計，第二類可選擇參加離職儲金。前者主要是讓未達退休資格或年資較淺的人，可以加計兩者的年資，不致影響其退休權益；後者可讓已達退休資格，或事務官年資到頂的人，在轉到政務官後有另一筆離職金可拿。

但如果兩者年資併計後仍未達請領年金資格，一旦政務官被免職，就無法領到退休年金，如果轉回事務官，年資則可接續，也更有保障。