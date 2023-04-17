法務部調查局19日將舉行第59期調查班結訓典禮，總統蔡英文將親臨主持。調查局說，59期結訓學員共 117人，專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，且有多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試，由於近日傳出多名調查官涉及不法，調查局長王俊力除期勉他們嚴守紀律，並成為調查局的尖兵，讓調查局成為國家的調查局、民眾的調查局。

調查局第59期調查班於去年6月舉行開訓典禮，調查局長王俊力致詞時對學員提出「貫徹紀律」等5大期許，並期勉學員結訓後，能堅守調查局「確保國家安全、維護國家利益、維持社會安定、保障民眾福祉」等核心價值。

調查局59期共有男學員56人、女學員70人，共126人，歷經1年受訓後，總計117人通過；受訓學員除有憲兵現役軍官隨班附訓之外，學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，且有多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試。

調查局將於19日上午在調查局本部，舉行第59期結業典禮，總統蔡英文將親自主持，與會的情治首長包括國安會祕書長顧立雄、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、憲兵指揮部指揮官周廣齊等人。