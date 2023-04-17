桃花運旺雖然是好事，但其中也可能參雜不少爛桃花，要仔細分辨。命理專家艾菲爾老師指出，到今年年底前，生肖屬馬、鼠、羊、猴的人容易犯桃花劫，雖然桃花運非常旺盛，身邊追求的人很多，但有很大的機會因此遇到爛桃花，可能在無意之間當上小三／小王，或被人騙色、騙財等，一定要特別小心。

第一名：生肖馬

屬馬的人到年底前桃花運都不錯，但要小心旺中帶劫。單身者要注意，可能會遇到喜歡玩弄感情的人，對方可能在和你曖昧、約會後，才讓你知道他早有另一半，只是拿你當消遣的工具；有伴者則要小心爛桃花找上門，千萬不要為了追求一時的刺激，而和對方糾纏不清，否則受影響的就會是你的感情。

第二名：生肖鼠

屬鼠的人在年底前有可能因為一時衝動而陷入桃色風波，尤其是有伴者，會因為生活瑣事或另一半不理解你的想法而發生爭吵，在氣頭上你可能會想尋求短暫的安慰或刺激，但這種行為並不能長久滿足你的心理需求，切勿因小失大，為了外面的野花野草，而錯失真正陪伴你一路走來的另一半。

第三名：生肖羊

屬羊的人到年底前都要小心「喜中帶劫」，對單身者來說，桃花運旺雖然是好事，但很可能遇到不對的人，其中女性容易被花言巧語迷惑，不但付出身心，連金錢也會失去；男性要警惕美人計或仙人跳，不要輕易被美女迷惑；有伴者則要注意，喝酒和應酬場合最容易帶來桃花劫。屬羊的人要記得時刻保持頭腦清醒，懂得分辨人際關係，不要輕易陷入桃花陷阱。

第四名：生肖猴

屬猴的人到年底前要特別注意人際方面的桃花劫，尤其是有伴者，可能會在職場上吸引年輕的後輩，或長期合作的客戶、同事在相處中對你產生感情，即便對方知道你已經有另一半，還是會找各種理由邀請你，對於耳根子軟的屬猴人來說，很容易陷入桃花陣中，切記要堅定拒絕，不要被別人設好的陷阱迷惑。