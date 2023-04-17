花蓮縣新城鄉一名林姓酒駕累犯，目前正5度因酒駕入監服刑，由於他積欠政府共計19萬元的罰緩、稅金等，名下不動產遭執行署花蓮分署查封，最後只能請家人出面繳清。（執行署花蓮分署提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣新城鄉一名林姓男子是酒駕累犯，5度因酒駕入監服刑，由於他未繳清4.5萬元罰緩，並滯欠近12.4萬元的房屋土地交易所得稅、約9000元的健保費及數筆交通違規罰單，與兄長共同持有的房地產遭執行署花蓮分署查封，目前人在獄中的他，擔心不動產慘遭拍賣，嚇得趕緊請家人出面繳清共計19萬元的欠款。

花蓮分署指出，林男為酒駕累犯，不能安全駕駛，且毒品前科累累，去年9月因酒駕及傷害案入監服刑，不過在此之前，他已有4次因酒駕服刑紀錄。

花蓮分署表示，林男前年11月17日在新城自宅附近酒駕，遭新城警分局查獲，遭花蓮監理站裁罰4萬5000元，且同年4月，他與兄長共同出售名下2筆位在新城鄉的土地，價金高達2427萬元，因未依法申報土地交易所得，經國稅局花蓮分局核課個人房屋土地交易所得稅罰鍰共12萬3617元。

由於林男名下除了不動產，沒有其他可供花蓮分署執行的財產，為防止他脫產逃稅，便查封其不動產；林在獄中得知此次，擔心不動產慘遭拍賣，趕緊請求家人幫忙，最後由兄長出面在13日下午繳清欠款。

花蓮分署表示，花蓮地區日前發生酒駕肇逃事件令人觸目驚心，酒後駕車如同不定時炸彈般，危及民眾人身安全，簪此執行署將持續強力執行酒（毒）駕裁罰案件，提醒義務人勿心存僥倖，應速自行繳清案款，一旦查得財產必強力執行。

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