台中市議員陳俞融抨擊行人事故多，台中已成行人地獄。(林欣儀攝)

台中市議會今天進行市長施政報告，多名議員特別關切交通問題，市議員張芬郁拿出交通部統計數據，指全市去年事故死傷人數較前年增加28人；市議員陳俞融也抨擊行人事故多，台中已成行人地獄。警察局強調，今年3至4月實施「行人正義大執法」勤務，降低事故發生率達6成以上。

張芬郁指出，市長盧秀燕在施政報告中大談「幸福三部曲」，但台中市去年才發生媽媽推著嬰兒車走在斑馬線上被撞死的事故；根據交通部統計，全台中去年事故發生數有4萬4617件、比前年增加1340件，去年事故死傷數則有5萬9480人、也較前年增加1884人，幸福指數根本是市府自我感覺良好。

陳俞融則說，市長施政報告提到要打造以人為本的人行空間，但市府在人行道建置及改善的長度，較一般道路燙平差了8倍之多；台中市行人事故頻傳主因人行道缺乏，讓民眾必須與車爭道，市府應針對事故發生原因通盤檢討，並從交通工程、交通教育與執法等方面做起。

警察局表示，今年3月13日至4月9日，特別實施「行人正義大執法」專案勤務，共取締汽車駕駛人不依規定暫停讓行人先行通過的有9107件；大執法期間發生行人A1類死亡交通事故減少4件、也較去年同期的11件減少7件，降低事故發生率達63.6％。