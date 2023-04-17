郵局今日開放民眾提領普發現金6000元，到下午6點止，已經超過50萬人提領，登記入帳人數已經達到912萬人、ATM提現348萬人。

財政部官員表示，若在10月至12月底出生的新生兒，財政部仍統一規劃由郵局領現方式領取，如果年紀大老人，同樣也可以郵局代領，官員表示，郵局代領人數沒上限。