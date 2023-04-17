百達新興市場固定收益基金的高級客戶投資組合經理Sabrina Jacobs指出，在中國經常帳戶盈餘強勁的助力下，人民幣兌美元可能升至6.5元，又稱他傾向於賣空美元。
Jacobs早前表示，如果人民幣兌美元進一步貶向7元水平，該基金將買入更多人民幣。
他補充表示，在美國利率和美元達到峰值的背景下，新興市場貨幣處於被低估的極端水平。該基金超配巴西、印尼、馬來西亞和南非的本幣債券。
瑞士百達資產管理（Pictet）表示，隨著中國經濟走強以及美國停止升息，人民幣兌美元今年可能上漲5.5％。
百達新興市場固定收益基金的高級客戶投資組合經理Sabrina Jacobs指出，在中國經常帳戶盈餘強勁的助力下，人民幣兌美元可能升至6.5元，又稱他傾向於賣空美元。
Jacobs早前表示，如果人民幣兌美元進一步貶向7元水平，該基金將買入更多人民幣。
他補充表示，在美國利率和美元達到峰值的背景下，新興市場貨幣處於被低估的極端水平。該基金超配巴西、印尼、馬來西亞和南非的本幣債券。
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