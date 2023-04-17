新竹市「關埔國小3期工程」及「新竹市立新竹幼兒園新建工程」流標多次，為使兩項重要教育工程順利發包，新竹市副市長蔡麗清及祕書長張治祥17日親自參與工程邀標說明會，並允諾調高預算等以符合市場行情的誘因，廣邀具有經驗豐富、優質施工廠商參與投標。

蔡麗清表示，市府近期舉辦多場座談會、公聽會，在聽取各方意見回饋後，皆能感受到家長對於學區規畫與工程發包問題的關心，而要全面改善學區畫分問題，校舍工程如質如期完工也是相當重要的一環。

張治祥進一步指出，關埔國小3期工程及新竹市立新竹幼兒園工程已多次流標，為了提供學生良好上課環境及教學品質，市長高虹安已責成教育處和工務處積極處理，進行工程流標原因檢討後，適度修正招標文件以符市場行情，以期吸引優秀營造廠商參與投標。

教育處表示，此次召開邀標說明會，請建築師說明整體規畫設計現況及需求，提出工程標案優化條件，並現勘學校現地環境，各營造廠商可以更了解工程內容並提高參與投標意願，讓家長、孩子殷切期盼的校舍盡快順利決標施工。

工務處補充，先前配合校方使用需求，將景觀工程先予以發包，惟因發現受營建市場原物料價格上漲、缺工缺料等因素影響，造成屢次流標，故將其與體育館併案整合為關埔國小3期工程後再行發包，在施工界面上也將更易整合。

關埔國小3期工程總經費為3.3億元（含設計監造），範圍包含體育館及景觀工程（包含中央大草原足球場、100公尺直線跑道）。

工務處長曾嘉文進一步表示，市府團隊秉持Open Mind、就事論事的方式歡迎大家參與新竹市的優質建設。經檢討關埔國小3期工程及新竹市立新竹幼兒園工程兩案流標原因後，市府除了透過在適度調整招標文件，亦給予合理的預算及工期，工程推動的過程中，也會在適法且公正的方式下辦理，誠摯邀請優秀施工團隊參與。

關埔國小校長陳思玎說，關埔國小3期工程基地位置目前以工程圍籬確實區隔教學區，以維護師生安全；關埔國小之校舍工程已全數完工，感謝各界對關埔國小工程的關心，希望這次在透過市府、建築團隊及學校共同努力下，能使工程能順利決標並如期如質完工，讓孩子能有安全合宜的活動空間。

教育處同時表示，後續關埔國小3期工程及新竹市立新竹幼兒園工程將再次上網招標，歡迎有意願的優質營造廠商踴躍投標，共同為下一代打造更優質的教育環境。