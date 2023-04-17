針對美國指責中國核子試驗活動不透明，中國外交部發言人汪文斌表示，美國年年炮製相關報告，以法官的身份橫加指責，肆意抹黑，中方堅決反對；報告對中國的指責純屬捕風捉影，子虛烏有。

美國國務院15日發佈2023年《軍控、防擴散和裁軍遵約報告》，指責中國核子試驗活動不透明，開展敏感生物軍事活動，從事導彈技術擴散活動等。

汪文斌昨在中國外交部記者會上指出，中方注意到有關的報告。美國年年炮製所謂的軍控防擴散與裁軍遵約報告，給自己臉上貼金，以法官的身份對其他國家的履約情況評頭論足，橫加指責，肆意抹黑，中方對此堅決反對。

汪文斌批評，事實上，美國自己近年來在軍控、裁軍與防擴散領域可謂劣跡斑斑，特別是美國頑固堅持冷戰思維，肆意挑動大國對抗，放手發展軍力，極力謀求絕對安全優勢，嚴重破壞全球和地區戰略穩定，嚴重影響多邊軍控裁軍與防擴散進程。

他更直言，對待國際義務和多邊規則，美方大搞美國例外和雙重標準，奉行合則用不合則棄的極端利己主義，不斷甩鍋卸責，甚至不惜毀約退群，完全喪失一個大國應有的作為和擔當。

汪文斌強調，報告對中國的指責純屬捕風捉影，子虛烏有。在國際軍控和防擴散領域，中方堅持多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，認真履行各項國際義務和承諾。中國積極參與不擴散核武器條約、禁止生化武器公約、禁止化學武器公約等審議進程，啟動槍支議定書國內批約程式，推動外空軍控法律文書談判，以實際行動為維護國際軍控與防擴散體系，維護世界和平貢獻了中國智慧和中國方案。

汪文斌稱，我們敦促美方停止這種自以為是，動輒對他國指手畫腳的錯誤行徑，全面檢視自己在軍控、裁軍與防擴散領域的所作所為，認真回應國際社會對美方在遵約方面的合理關切。