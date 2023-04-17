一名男子某天發現對過往食物嗅覺不同，聞到都會噁心想吐，就醫檢查才知原來是A型肝炎急性發作，醫師表示，急性肝臟發炎症狀有時不明顯，可能會出現倦怠、噁心嘔吐、少數人會輕微發燒，也有些人會出現嗅味覺變化，但若未察覺肝臟已經急性發炎，有可能引起致死率達8成的猛爆性肝炎，因此民眾若發現自己臉色泛黃、眼白泛黃、尿液變黃，又合併精神變差等症狀時，應儘速就醫。

基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘在中廣《聽醫生的話》節目中表示，病毒性肝炎包括A、B、C型病毒，其中A型可藉由飲食感染，B、C則多由血液、體液感染，「因A型病毒較易感染，許多人可能出國到東南亞、甚至某些歐洲國家旅遊，也可能不慎感染A型肝炎病毒。」

他表示，曾有一名男性病患主訴，因嗅覺異常，對熟悉的食物感覺很不舒服，且常感噁心想吐，就醫發現是急性A型肝炎。由於肝臟發炎，導致排毒解毒功能異常，進而影響腸胃道，一般常會有臉色泛黃、眼白泛黃、尿色變深如茶色尿。

錢政弘表示，有些病毒性肝炎即使急性發作，症狀也不明顯，若免疫力狀況差時，可能在短時間內肝功能指數快速飆升、嚴重異常，會出現黃疸、凝血功能異常、肝昏迷，這時死亡率高達8成，因此民眾若感覺身體不適，可抽血檢查確認有無病毒性肝炎，及時防範，以免突然急性肝炎，引發猛爆性肝炎，危及生命。