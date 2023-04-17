第41屆香港電影金像獎於近日舉行，眾星聚集在香港文化中心，現場不乏香港演藝圈大咖，在好萊塢發展的楊紫瓊特地回香港擔任頒獎人，令不少觀眾期待這場盛會。不過香港女演員王丹妮和男星劉俊謙頒獎時不會讀「麥天樞（發音同「書」）」的名字，因此引發網友熱議。

王丹妮在社群平台發限時動態：「昨晚在頒獎典禮上表現未如理想，對大會和得獎者都感到非常抱歉，對於有這樣的情況我實在責無旁貸，願意並會汲取此次教訓，以後所有工作都必定努力做得更好和更負責，希望日後有做得不好的地方，也請大家繼續多多給予提點」。

王丹妮道歉。（圖／王丹妮Instagram）

第41屆香港電影金像獎頒獎禮於昨晚落幕，影帝影后分別是劉青雲和鄭秀文，令不少影迷送上祝賀，不過有一環節的頒獎卻引發爭議，本屆金像獎最佳編劇獎由《神探大戰》的韋家輝、陳偉斌、麥天樞獲得，頒獎人王丹妮與劉俊謙在該環節時應該要大聲唸出得獎者姓名，但唸到得獎人「麥天樞」時，她似乎不清楚最後一個字如何發聲，於是輕聲詢問身旁的劉俊謙：「這字怎麼讀？」但劉俊謙似乎也不清楚，直接喊出《神探大戰》來解圍。

《神探大戰》的編劇韋家輝本來已經站起來準備領獎，卻因為王丹妮的舉動僵在原地。不少網友批評：「負責頒獎，先讀過所有人的名字是應該的」、「無關讀多少書，妳上台頒這個獎，五部戲候選人名竟然沒先看過」、「這麼少的功課都不先做，完全說不通」、「真的失禮到爆」。