大陸湖北省有名人妻與夫結婚多年遲遲未懷孕，於是去了醫院做了試管嬰兒，但過程不太順利，一直到第二次胚胎移植手術才成功，不料，生下了龍鳳胎，女兒先天性雙耳全聾，經過親子鑑定後，女兒與丈夫無血緣關係，只和她有血緣關係，而兒子是與2人都有血緣關係，但醫院卻懷疑她「是否有和其他男子同床睡過」，這一番話也讓她氣炸。

綜合陸媒報導，湖北省有名30多歲人妻結婚後，遲遲無法懷孕，於是她聽了醫生建議，做了試管嬰兒胚胎移植手術，但進行了2次才順利成功，不過卻發現體內有2個胎囊，後來也生下了「龍鳳胎」，沒想到女兒生出來後，就被診斷出先天性雙耳全聾，並且經親子鑑定後，女兒與她有血緣關係，與丈夫沒有，但兒子是與她和丈夫都有血緣關係，發生這樣的狀況讓她非常難以接受。

人妻表示，院方的工作人員經過調查後，回覆她「確實只移植了一枚胚胎」，認為會出現這樣的狀況，懷疑她是否有和其他男子同床睡過，還稱「醫學上面都是講證據的，都是可以進行溯源的」。

聽到這樣的答案，人妻非常生氣提到，進行胚胎移植手術前後，並沒有和他人同房，而且，自己多年來一直「不孕不育」，否則就沒必要做試管嬰兒了，後來她在找了另一家做了親子鑑定，仍然得到一樣的結果，女兒與丈夫無血緣關係。

人妻與醫院經過協調之後，達成初步的共識，醫院將用20天的時間進行調查，若20天內未找出原因，為了人妻女兒的健康，將由醫院先支付小孩手術的首期費用；但直到今年4月中旬，醫院與人妻協議的支付手術費用等承諾，至今未履行，而且該醫院始終否認流程有出錯，將與人妻保持溝通，但堅持通過法律途徑解決問題。