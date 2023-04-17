台北股匯市今再度脫鉤，台股終場收15,963.55點，上漲34.12點，成交量2,458.69億元；三大法人賣超0.92億元，外資及陸資賣超9.25億元。在外資小幅賣超台股，在匯市則以雙向操錯為主，新台幣今隨著美元反彈而走貶，近期全球匯市持續關注美國升息路徑，預料將維持來回震盪格局。

匯銀主管指出，近期美元反彈，主因美國官員談話提到，目前對於通膨「做得不夠多」，使市場對於升息預期提高，加上美元也來到相對低點，獲利了結下就趁勢反彈。

匯銀主管表示，美元出現反彈，加上日圓、人民幣偏弱整理，新台幣今一早就貶破30.500元，外資操作雙向、有買有賣，早盤外資以匯出為主，新台幣匯價被外資買到30.500元後，出口商拋匯賣壓沉重，匯價升回30.480元後外資轉為匯入，新台幣自午盤後來回盤整，貶幅因而收斂。

外匯交易員強調，市場已充分預期降息，匯價已做出反映，但由於Fed決策方向還不是那麼很明確，導致匯市近期持續來回測試，現階段要持續關注美國官員談話、美國經濟數據，將影響到後續匯價走勢。

至於近期匯市交投清淡，交易員認為，外資仍是主要觀察動向，「外資有持續匯入，量才會出來」，但外資要大量回流，台灣基本面要有支撐，以目前國內經濟數據仍不好，很難看到外資大量回來，短線來看，預估新台幣不易升破30元也不亦貶破31元，持續在30.200元至30.600元區間測試。

根據央行統計，美元指數反彈、升值0.73％下，主要亞幣多走貶，日圓重貶1.37％、韓元貶0.93％、新加坡幣貶0.45％、人民幣貶0.27％，而新台幣貶0.1％，貶幅相對緩和。