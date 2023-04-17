逸達生技表示，Dr. Bassem Elmankabadi在製藥業擁有逾超17年的臨床背景及豐富經驗並具有美國外科醫生專科認證。曾於Amgen（NASDAQ: AMGN）、FibroGen（NASDAQ: FGEN）以及Blade Therapeutics等國際藥廠擔任多項臨床開發試驗負責人；並達成4項臨床二期和三期之臨床開發計劃，包含Cudetaxestat（ATX 抑製劑）及Pamrevlumab（CTGF inhibitor）等多項適應症。

此外，Dr. Elmankabadi曾在加州大學洛杉磯分校擔任外科醫生、醫學主任及KRAS致癌基因項目的臨床講師，亦曾在臨床研究機構任職超過五年，期間參與多項視網膜疾病臨床二期和三期之研究。Dr.Elmankabadi於埃及開羅大學醫學院取得醫學和外科學學位以及眼科學碩士學位後，在紐約州立大學Downstate醫學中心完成了創傷外科實習，並於布魯克林醫院中心西奈山醫學院完成外科住院醫師培訓。

逸達生技目前開發之產品主要包含治療晚期前列腺癌的新劑型新藥CAMCEVIR六個月（CAMCEVIR 42 mg）及三個月劑型（CAMCEVIR 21 mg）， CAMCEVIR 42 mg已取得美、加、歐洲等國藥證，並已於2022年4月於美國正式上市，目前以色列、台灣以及英國藥證審查中；CAMCEVIR 21 mg美國及歐洲藥證申請準備中，預計於2024年申請美國藥證。