中國國務委員兼外長秦剛17日與訪華的寮國副總理兼外長沙倫賽舉行會談。雙方一致認為，堅決反對域外勢力借台灣、南海、人權、水資源等問題干預本地區事務。

中國外交部網站顯示，秦剛表示，習近平總書記去年11月與來訪的宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）會晤，為推進中寮命運共同體建設擘畫了宏偉藍圖。中寮兩國都站在新的歷史起點上，兩國關係迎來新的發展機遇。中方願與寮方密切配合，把兩黨兩國最高領導人重要共識轉化為實實在在的合作成果，支援老撾穩定發展、改善民生，在國際地區舞台發揮更重要作用。

沙倫賽表示，老方高度重視寮中關係，願發揚四好精神，落實好兩黨兩國領導人共識，運營好寮中鐵路，深化經貿、能礦、旅遊等領域合作，扎實推進寮中命運共同體建設。

雙方一致同意以元首外交為引領，保持高層互訪、加強務實合作、密切人員往來、促進協同發展，繼續堅定支持彼此核心利益，在兩國合作中率先踐行全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。

雙方一致認為應推進中國東協五大家園建設，推動東協印太展望與一帶一路倡議對接，提升中國東協合作水準。堅決反對域外勢力藉台灣、南海、人權、水資源等問題干預本地區事務。堅定支援東協中心地位和以東協為中心的區域合作架構，秉持開放包容、反對分裂對抗，妥善管控熱點敏感問題，促進區域團結、和平、發展。