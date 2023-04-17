4月17日是中華民國婦女聯合會的創會紀念日，婦聯會於下午二時在台北市美齡樓八樓禮堂舉行感恩茶會，中華美韻合唱團演唱了「鵬程萬里」、「合家歡」，復興崗校友合唱團演唱「木棉道」、「童年」等歌曲，備感溫馨。（婦聯會提供）

茶會由雷倩主任委員主持，她在致詞時指出，婦聯會由蔣夫人宋美齡女士創辦，目的在於愛國敬軍，服務群眾。她說，婦聯會這幾年來受到黨產會和內政部的重重打壓，以莫須有的罪名加諸這個純粹為人民服務的團體，我們決不會退讓！（婦聯會提供）

4月17日是中華民國婦女聯合會的創會紀念日，婦聯會於下午二時在台北市美齡樓八樓禮堂舉行感恩茶會，與婦聯會的支持者共度兩個小時的美好時光。

茶會由雷倩主任委員主持，她在致詞時指出，婦聯會由蔣夫人宋美齡女士創辦，目的在於愛國敬軍，服務群眾，蔣夫人與常委們都是親力親為，捲起袖子做公益的事情。

她說，婦聯會這幾年來受到黨產會和內政部的重重打壓，以莫須有的罪名加諸這個純粹為人民服務的團體，我們決不會退讓，一定繼續堅持婦聯會創會的理念，身體力行，讓這個社會變得更美好。

她說，黨產會一直以來，以蔣夫人是蔣總統的夫人，認定婦聯會是國民黨的附隨組織，這在邏輯上是講不通的，婦聯會已證明它是獨立存在的，不是任何機構的附隨組織。

會中，台北市中華基督教婦女祈禱會秦舜英董事長、婦聯社會福利基金會暨聽覺健康基金會張培士董事長、華興育幼院李菊花董事長、台北市華夏婦女文教基金會蘇龍華董事長等向大家報告了各單位的工作情況。

中華美韻合唱團演唱了「鵬程萬里」、「合家歡」，復興崗校友合唱團演唱「木棉道」、「童年」等歌曲，備感溫馨。

劉美燕所寫的新歌「國家我的愛」在會中發表，歌中說「中華民國是我的國，寶島台灣是我的家…，沒有國哪裡會有家…，我們都是一家人…，同心合力保護它」。

大約二百位來賓，在雷主委和她們合唱婦聯會會歌後，交流茶敘。她們表示堅定的支持婦聯會，婦聯會的存在發展，顯示了正義公理不是獨裁強權所能隻手掌控扭曲的。