彰化警分局統計今年1／1至4／16轄內受理詐騙案金額高達1億2057萬元，該分局前天邀請最接地氣的村里長、鄉鎮市民代表及議員共70人，組成「打詐民意代表隊」，希望藉此深入鄰里社區，發揮一傳十，十傳百的宣導功效，提升民眾防詐觀念，共同防阻詐騙。

彰化警分局統計今年1／1至4／16轄內受理詐騙案類件數及金額，發現詐騙類型最多者為假投資詐騙，共95件，財損金額高達1億1223萬元，解除分期付款詐騙58件次之，財損金額834萬；此外，該分局今年1／1至4／16與金融機構及時攔阻詐騙案計93件、阻詐金額達3489萬元，不過攔阻失敗案件統計也有15件，攔阻失敗金額也達1405萬元。

彰化警分局為了達到全面預防詐騙宣導的識詐作用，邀請轄內縣議員、市民代表、鄉民代表及村里長等70位民意代表，成立「打詐民意代表隊」，並在該分局召開反詐騙聯繫座談會，將常見之詐騙手法依職業、年齡等資料加以分析，與會民代也提供建議及分享親身經歷，交流打詐。

議員莊陞漢及花壇鄉民代表陳新興希望透過中央修法加重詐欺罪刑責，遏阻詐騙案件的發生；議員黃千宴及許雅琳支持透過各級民意代表將最新詐騙手法傳遞給鄉親知道，避免被騙。

彰化市民代表吳淑敏分享信用卡小額刷卡詐騙手法，彰化市萬安里里長高林秀祝提出希望金融機構也能加強民眾臨櫃匯款的關懷提問等寶貴意見。

彰化警分局長張明盛呼籲，當前詐騙猖獗，鄉親除了認識詐騙手法外，最重要的是對於網路訊息跟不明電話、簡訊要心存懷疑，不貪圖來路不明的暴利、謹慎查證網路上不明身分，對於網路約定轉帳設定也要小心，有任何疑慮請撥打110或165求證，就能杜絕詐騙案件發生。